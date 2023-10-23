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Yeliz Yeşilmen'in babası vefat etti - Son Dakika

Yeliz Yeşilmen'in babası vefat etti

Son Güncelleme: 23.10.2023 12:09

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası Cemal Yeşilmen hayatını kaybetti.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson ile mücadele eden ve 1,5 aydır da yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen bugün hayatını kaybetti. Acıyla yıkılan Yeliz Yeşilmen, babasının bugün defnedileceğini söyledi.

"1,5 AYDIR YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Babasının vefat ettiğini söyleyen Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan ünlü isim "Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal mezarlığına defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen'in babası hayatını kaybetti
Yeliz Yeşilmen'in babası hayatını kaybetti

Yeliz Yeşilmen, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen'in babası vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeliz Yeşilmen'in babası vefat etti - Son Dakika
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