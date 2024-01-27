Yemekteyiz\'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının dün yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşadı. Aldığı puanı beğenmeyen Ecem Hanım, elindeki suyu rakibi Leyla Hanım'ın üzerine döktü.

"YAZIKLAR OLSUN"

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dün yayınlanan haftanın finalinde yarışmacılar Ecem Hanım için puanlama yaptı. Leyla Hanım, yemeklerini beğenmediği Ecem Hanım'a 4 puan verince tansiyon yükseldi. "Profiterol dışında hiçbir şeyi beğenmediğim için 4 puan verdim" diyen Leyla Hanım'a çok sinirlenen Ecem Hanım, "Size yazıklar olsun. Ben bir su içeyim elim, ayağım titriyor. Bu normal değil. 4 nedir ya? Bu masanın adaletini Zuhal Hanım sağlayacaktır. Allah aşkına susun ya" diyerek elindeki suyu yarışmacının üzerine döktü.

"TERBİYESİZ, İNSAN OL"

Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik karşısında ağzı açık kalan Zuhal Topal, "Böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Bu yaptığın çok ayıp. Leyla Hanım'dan özür dile bu çok saygısızca" diyerek yarışmacıları sakinleştirmeye çalıştı. Ecem Hanım'ın üzerine su atmasıyla çıldıran ve gözyaşlarına hakim olamayan Leyla Hanım ise "Terbiyesiz. Özür dileme, insan ol önce" diyerek sitem etti.