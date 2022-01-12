Yeni aşk iddiası! Arnavutköy'de görüntülendiler

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel ile iş insanı Önder Öztarhan, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda kahve içen ikili, samimi sohbetleriyle dikkat çekti.

Öztarhan'ın cep telefonundan Karayel'e bir şeyler gösterdiği görüldü. Uzun süre mekanda oturan çift, muhabirlere ise aldırış etmedi.

"GÜZEL YANLARI DA ZOR YANLARI DA VAR"

Öykü Karayel, "İkiz olmak size neler hissettiriyor? Zorlukları veya kolaylıklarını nasıl yorumlarsın?" sorusuna, "Güzel yanları da zor yanları da var ama en önemlisi büyürken hiç yalnız hissetmedik kendimizi... Annemle babam bebekliğimizden itibaren hiçbir zaman aynı kıyafetleri giydirmedi bize, okulda hiç aynı sınıfa koymadılar. Ortak arkadaşlarımız oldu ama hep. Hatta bir kez onlar eğlenmek istedi diye okulda yer değiştirdiğimiz olmuştu ama çok tutmadı" cevabını verdi.