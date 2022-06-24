Yeni Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler - Son Dakika
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Yeni Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

24.06.2022 17:21
Yeni Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, ünlü fenomen Mina Ceran ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında yer alan Mina Ceran, bir süredir İbiza'da tatil yapıyor.

Ceran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İbiza'da çekilmiş bir pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın da İbiza'da tatil yaptığı öne sürüldü.

Gossippasta'nın iddiasına göre; Çiftin birlikte tatil yaptığı ve birliktelik yaşadıkları iddia edildi.

İkilinin sosyal medya hesaplarından farklı zamanlarda paylaştığı karelerdeki benzerlik dikkat çekti.

JOSE SOSA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giyen futbolcu ikiz kız babasıdır.

36 yaşındaki Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir.

Jose, 18 yıllık eşi Carolina Alurralde'dan Aralık 2021'de boşanmıştır.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mine Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadı. İkili, temmuz ayında ayrılık kararı almıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Fenerbahçe, Jose Sosa, Carolina, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler - Son Dakika

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