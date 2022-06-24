Yeni Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Gossippasta'nın iddiasına göre; Çiftin birlikte tatil yaptığı ve birliktelik yaşadıkları iddia edildi.

Sosyal medyanın en popüler fenomenleri arasında yer alan Mina Ceran, bir süredir İbiza 'da tatil yapıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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