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Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü - Son Dakika

Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü

15.11.2021 20:57

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım, dün akşam bir mekandan yeni kız arkadaşıyla birlikte çıkıp aracına binerken kameralar tarafından görüntülendi. O sırada Yıldırım'ın şoförü ise muhabirlere saldırarak görüntü alınmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra ise otomobili gazetecilerin üzerine sürerek hızla uzaklaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam bir mekandan kadın arkadaşıyla çıkıp otomobiline binerken görüntülendi. O esnada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

"YENİ KIZ ARKADAŞINIZ MI?" SORUSUNA SESSİZ KALDI

Kaan Yıldırım, kız arkadaşını aracına bindirdikten sonra muhabirlerin, "Yeni kız arkadaşınız mı?" şeklindeki sorusu karşısında sessiz kaldı. Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.

Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"

Kaan Yıldırım, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise hakkında, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." demişti.

Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü

Kaan Yıldırım, Düm Tek Tek, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü - Son Dakika
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