Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı

Dizi setinde tanışan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, geçtiğimiz sene iki yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrıldıktan sonra hiç bir araya gelmeyen ikili, tatil için gittikleri Çeşme'de pişti oldu.

BİRBİRLERİNİ GÖRMEMEZLİKTEN GELDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi Selin Işık'la Çeşme'deki bir plaja gitti. O esnada Hazal Subaşı ve yakın arkadaşı Gizem Karaca da aynı plajdaydı. Birbirini görmezden gelen ancak gerginlikleri yüzlerine yansıyan ikili, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.