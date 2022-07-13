Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı - Son Dakika
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Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı

13.07.2022 15:33

Dizi ve film oyuncusu Rıza Kocaoğlu, kız arkadaşıyla gittiği Çeşme'deki bir plajda geçtiğimiz sene ayrıldığı oyuncu Hazal Subaşı ile pişti oldu. Mekandan ayrılmayan eski sevgililer, birbirini görmemezlikten gelse de gerginlikleri yüzlerine yansıdı.

Dizi setinde tanışan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, geçtiğimiz sene iki yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrıldıktan sonra hiç bir araya gelmeyen ikili, tatil için gittikleri Çeşme'de pişti oldu.

BİRBİRLERİNİ GÖRMEMEZLİKTEN GELDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi Selin Işık'la Çeşme'deki bir plaja gitti. O esnada Hazal Subaşı ve yakın arkadaşı Gizem Karaca da aynı plajdaydı. Birbirini görmezden gelen ancak gerginlikleri yüzlerine yansıyan ikili, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.

Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu
Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu
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Son Dakika Magazin Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı - Son Dakika


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15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
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SON DAKİKA: Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı - Son Dakika
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