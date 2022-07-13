Dizi setinde tanışan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, geçtiğimiz sene iki yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrıldıktan sonra hiç bir araya gelmeyen ikili, tatil için gittikleri Çeşme'de pişti oldu.
Habertürk'te yer alan habere göre, Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi Selin Işık'la Çeşme'deki bir plaja gitti. O esnada Hazal Subaşı ve yakın arkadaşı Gizem Karaca da aynı plajdaydı. Birbirini görmezden gelen ancak gerginlikleri yüzlerine yansıyan ikili, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.
Son Dakika › Magazin › Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı - Son Dakika