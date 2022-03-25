Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı! - Son Dakika
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Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı!

25.03.2022 13:03
Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı!

Ünlü sunucu Buket Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Aydın, bir dönem oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşayan iş insanı Yaman Taciroğlu ile ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sunucu Buket Aydın, dün akşam bir mekan çıkışı iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülendi.

2.Sayfa'nın haberine göre; Sunucu Buket Aydın ile iş insanı Yaman Taciroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Yaman Taciroğlu'nun, 2020 yılında oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli aşk yaşadığı biliniyor.

YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?

Nedret-Ali Zafer Taciroğlu'nun oğlu Yaman Taciroğlu, 1988 doğumlu. Yaman Taciroğlu'nun annesi ünlü modacı Nedret Taciroğlu'dur. Yaman Taciroğlu, Taciroglu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi'dir. Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20: 00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır. 2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur. 11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır. Daha sonra iş insanı Emir Sarıgül ile kısa süreli aşk yaşamıştı.

Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı!
Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı!
Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı!

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Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı! Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı! Aydın evinde liderle oynuyor Aydın evinde liderle oynuyor Didim Belediye Başkanı Atabay; 'Otizm bir engel değil farkındalıktır' Didim Belediye Başkanı Atabay; 'Otizm bir engel değil farkındalıktır'

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Sevgilisi Demet Özdemir'in Eski Aşkı Çıktı! - Son Dakika
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