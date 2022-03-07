Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

07.03.2022 13:26
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

'Yeşilçam'ın fotoğrafçısı' olarak ünlenen Bella Fotoğrafçılık'ın kurucusu Ali Mermer, 92 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; 1960 ile 1990 yılları arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Gönül Yazar, Gülşen Bubikoğlu, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Yılmaz Köksal'ın olduğu gibi birçok ünlü sanatçının fotoğraflarını çeken, Bella Fotoğrafçılık'ın kurucusu Ali Mermer, 92 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Mermer, cumartesi günü öğle namazına müteakip Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Camii'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Sakız Ağacı Mezarlığı'na defnedildi.

"YEŞİLÇAM'A KATKILARI YADSINAMAZ

Yeşilçam tarihine iz bırakan fotoğrafları çeken Ali Mermer ile uzun yıllar çalışan Ekrem Hür, "Çok değerli bir insandı. Şöhret olmak isteyenler onun stüdyosuna gelirdi. Yeşilçam'a olumlu yöndeki katkıları yadsınamaz. Sanatçılarla da iyi bir ilişkisi vardı. Gelecek kuşaklara çok değerli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"DERT BABASIYDIM"

Ali Mermer, vefat etmeden önce verdiği son röportajda, birçok ünlü sanatçının dert babası olduğunu, acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini, sıkıntılarını paylaştığını, ağabey-kardeş, baba-kız, baba-oğul ilişkileri içinde, sevgi-saygı çerçevesinde her konuda destek olduğunu söylemişti.

"TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİĞİNİ UNUTAMIYORUM"

Mermer, "Türkan Şoray'ın gençliğini ise hiç unutamıyorum. Çok güzel bir kızdı. Stüdyoma giren her sanatçıyı çok sevdim, hiçbirini unutamıyorum. Stüdyoda, film setlerinde birlikte çalıştık, yedik-içtik, eğlendik, üzüldük, neşelendik" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ MERMER KİMDİR?

Ali Mermer, Kosova'nın Prizren kentinde doğmuştur. Küçük yaşlarında fotoğraf sanatı merakından şimdi Hırvatistan başkenti olan Zagreb kentinde fotoğrafçılığı 4 yılda ilerlettikten sonra 1954 yılında serbest göçmen olarak İstanbul'a geldiğinde ilken aynı zaman akrabası olan dönemin en ünlü fotoğrafçısı Kemal Baysal'ın BAYSAL Fotoğraf Stüdyosunda laborant olarak işe başlamıştır.

İçindeki öğrenme azmi ve hırsı sayesinde kısa sürede çok şey öğrenen Ali Mermer, 1957 yılında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İtalyanca 'güzel' anlamına gelen 'BELLA' fotoğraf stüdyosunu kurarak işi ilerletmiş. Renkli fotoğrafçılık o yılların Türkiye'si için çok yeni olduğundan ilgi görmüş. Ali Mermer yenilikleri sevdiğinden Avrupa fotoğraf fuarlarını gezerek araştırmaları yaparak kendisini geliştirmiş.

Münih'teki AGFA Film fabrikasından eleman getirip, 5 yıl kadar renkli fotoğraf üzerine çalışmalar yapmış. Kısa sürede Yeşilçam'ın aranılan fotoğrafçısı haline gelirken, tarihi, kültürel, doğal, sanatsal ve turistik merkezlerini içeren fotoğraf, slayt ve kitap çalışmalarıyla da ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağlamıştır.

Hırsı, azmi ve üretkenliği onu sürekli yeni şeyler yapmaya itmeye başlamasının sonucu olarak 1970 yılında BELLA Ofset Matbaası'nı kurarak çeşitli sinema afişleri, sanatçı ve manzara kartpostallarını basmaya başladı. O dönemde birçok çiklet ve çikolata firmaların ambalajı içinden Ali Mermer'in çektiği BELLA logolu sanatçı resimleri çıkıyordu. 1973 yıllarında ise dönemin ünlü yayınlarından "SİNEMA Dergisi"ni çıkardı. Adı artık Yeşilçam'ın devleriyle anılıyordu.

Yaklaşık yarım asır boyunca Yeşilçam'ın renkli, büyülü, görkemli ve hüzünlü dönemlerine tanıklık etti ve fotoğraflarıyla belgeledi. Uzun yıllar boyunca çektiği fotoğraflardan, hazırladığı sinema afişlerinden dev bir arşiv oluşturdu. Bu kıymetli hazinenin büyük bölümünü rejisör Metin Erksan'ın önerisiyle Güzel Sanatlar Akademisi'ne (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi) bağışladı.

1990 yılına kadar aktif çalışmalarına devam etti ve sonra Antalya'ya yerleşti.

Ali Mermer, 4 Mart 2022'de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

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HAYRANI OLDUĞU TÜRKAN ŞORAY'IN YAĞLIBOYA PORTRELERİNİ YAPTI HAYRANI OLDUĞU TÜRKAN ŞORAY'IN YAĞLIBOYA PORTRELERİNİ YAPTI Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Yılmaz Köksal, Türkan Şoray, Ali Mermer, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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