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Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı! - Son Dakika

Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!

21.02.2022 00:37

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, katıldığı bir açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen'in babasının cenazesine çelenk göndermesine değinen Salkım, "Onun da ailesinden birisi vefat etseydi, ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yeşim Salkım, yakın dostu Emel Güneş'in sahibi olduğu güzellik salonunun açılışına katıldı. Salkım, toplu kurdele kesimi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Son dönemde tüm kadınlar birbirine benziyor şeklinde eleştirenleri yorumlayan, Salkım, "Ben estetiğe karşı bir kadın değilim. Çünkü yaşımız ilerliyor. Yaşımız ya neticede yerçekimine karşı koymuyoruz. Zaman içinde küçük dokunuşlarla kendinizi özümüzü bozmadan abartıya kaçmadan yaptırmak bence zararlı değil. Tabi ufak dokunuşlar. Bence kadınları güzelleştirir. Burada da işin ehline gitmek çok önemli. Bütün kadınlar birbirine benzemesin bir fikir alsın. Kadınlar mesela estetik salonu veya güzellik salonu gittiğinde direk gördüğünü istiyor. İyi de o sana yakışıyor olabilir. Biraz buralarda kıymet vermek lazım. Bu da belli eğitim istiyor zaten" dedi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ÇOK KAPALIYIM"

TGRT Haber'deki programının iyi gittiğini söyleyen Salkım, "Sahne çalışmaları nasıl gidiyor" sorusu karşısında tartışma yaratacak bir çıkış yaparken "Vallahi sahneler de biraz zor. Gördüğünüz gibi çok kapalıyım benim sahnemde böyle. Onun için ben çok işe gidemiyorum açıkça söyleyeyim. Artık daha çok sesin ve sanatımızın ön planda olduğu işler gazinolara dönüldü. Ben zaten hiçbir zaman gazinoda çıkmamıştım. Özel gecelere gidiyorum halk konserine gidiyorum daha çok. Paralı yani daha kapıdan parayla girilen yerleri tercih etmiyorum. Ben halka şarkı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜLBEN ERGEN'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Yeşim Salkım uzun yıllardır konuşmadığı Gülben Ergen'in babasının cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili olarak, "Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi, ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın herkesin de işi gücü yolunda gitsin hakikaten. Bundan sonra bu mesleğin içerisinde hiç kimseyle bir alışverişim bir kavgam bir dövüşüm bundan sonra olmayacaktır. İlahi adalet denen bir şey var. Güzel günler olsun iyi günler olsun. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı! - Son Dakika Magazin


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