'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı!

Geniş Video İzle

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran Ayça Tekindor, seneler önce sanat hayatına ara vererek Bodrum'a yerleşmişti. Gözlerden uzak ve sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Tekindor önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, sanat hayatını stresten dolayı bırakarak Bodrum'a kaçtığını belirtti.

27.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin unutulmaz isimlerinden Ayça Tekindor, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Sahnelere enerjisi ve güçlü sesiyle damga vuran ünlü şarkıcı, uzun süre önce Bodrum'a yerleşerek gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Ancak ünlü ismi geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

SAHNE STRESİNDNE UZAKLAŞMAK İÇİN MESLEĞİ BIRAKTI

2004 yılında çıkardığı Yıkılıyo şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Tekindor, şöhretinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak İstanbul'u terk etmişti. Bodrum'da sakin bir hayat sürmeyi tercih eden sanatçı, yıllar sonra neden böyle bir karar verdiğini açıkladı: "Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da bir evim var ve orada sekiz yıl yaz-kış geçirdim. Sahneleri bırakma sebebim tamamen stres. Şimdi sahneye çıkanları görünce bile geriliyorum. Zor bir iş ve artık eski tadı da kalmadı."

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı!

"BODRUM GÜZEL AMA ŞEHİRDE HAYAT VAR"

Milliyet'in haberine göre, doğayla iç içe geçen yılların ardından İstanbul'a dönüş yapan ünlü şarkıcı, Bodrum'un kış aylarında fazla sakinleştiğini belirterek şu sözleri dile getirdi: "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi süreci güzel geçti ama Bodrum kışları tam bir emekli yeri. Şehirde hayat var, gençler var. Yıllar sonra geri döndüm ama şimdi hava ısınıyor, içim kıpır kıpır olmaya başladı. Belki yine giderim, belli olmaz!"

'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı!

Tekindor'un müziğe geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, yıllar sonra onu gören hayranları hem şaşkınlık hem de büyük bir heyecan yaşadı.

\'Yıkılıyo\' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı!

Ayça Tekindor, Nişantaşı, Magazin, Bodrum, Sanat, Yaşam, Stres, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru:
    Buraları yıkılıyor senden yıkılıyor Her gün peşime bir hayvan takılır ben seni seçtim tahminim doğru yasla Bana göğsünü degajeme doğru 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:05:41. #7.12#
SON DAKİKA: 'Yıkılıyo' şarkısıyla ünlenen Ayça Tekindor seneler sonra ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement