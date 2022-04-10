Yıl İlaç Kullanacak - Son Dakika
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Yıl İlaç Kullanacak

10.04.2022 22:18
Yıl İlaç Kullanacak

Başarılı popçu Hande Yener, önceki gece Bebek'teki Lucca isimli mekanda eğlendi. Yener, hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Bir kız arkadaşıyla gittiği mekandan ilerleyen saatlerde çıkan Hande Yener, Bülent Ersoy tarzı ilginç gözlükleriyle dikkat çekti. Yarım saat boyunca aracının gelmesini bekleyen Yener, arabasının gelmesiyle direksiyon başına geçti.

Tarzını yeniden eski haliyle değiştiren popçu, "Gayet iyiyim, teşekkür ederim" dedi. Hastalığı yüzünden ilaç kullandığı konuşulan Yener, "Evet arkadaşlar, birkaç yıl daha kullanacağım. Gayet iyi ve formdayım, iyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.

Yıl İlaç Kullanacak
Yıl İlaç Kullanacak

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İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi olabilir İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi olabilir SGK'nin SMS bilgilendirmeleri, tedavi ve ilaç ödemelerini takip olanağı sağlıyor SGK'nin SMS bilgilendirmeleri, tedavi ve ilaç ödemelerini takip olanağı sağlıyor

Bülent Ersoy, Hande Yener, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıl İlaç Kullanacak - Son Dakika


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