Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Cephesinde Flaş Gelişme

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın habrine göre; Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u bu akşam ailesinden isteyecek. Akşamüstü nişan yüzükleri takıldıktan sonra Atiksoy ve Oktay aileleriyle nişan yemeğine çıkacak.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikah masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek ve yaz aylarında dostlarının da katılacağı unutulmaz bir düğün yapacak.

Çift daha önce birlikte oynadıkları Savaşçı dizisinde rol gereği nişanlanmışlardı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy nereli; Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da Ankara'da doğmuştur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti.

Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

Berk Oktay Kimdir?

Berk Oktay kaç yaşında; 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, 40 yaşındadır. İlk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile deneyimledi.

Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli ve ve Savaşçı'dır. Şuan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat vermektedir.

Berk Oktay'ın Oynadığı Diziler

Yasak Elma/ Çağatay/ 2020-2021

Savaşçı/ Kağan/ 2017

İlişki Durumu: Evli/ Can/ 2016

İlişki Durumu: Karışık/ Can/ 2015

Aşktan Kaçılmaz/ Berzan/ 2014

Benim Hala Umudum Var/ Hakan/ 2013

Alev Alev/ Murat/ 2012

Umut Yolcuları/ Sinan/ 2010

Arka Sokaklar/ Sinan/ 2009-2012

Akasya Durağı/ Murat/ 2008

Tatlı Bela Fadime/ Levent/ 2007