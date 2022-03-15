Yıldız Tilbe'ye Şok! Ünlü Otelden Veto Yedi - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'ye Şok! Ünlü Otelden Veto Yedi

15.03.2022 08:58
Yıldız Tilbe'ye Şok! Ünlü Otelden Veto Yedi

Sokak köpeklerinin zehirlenmesi için çağrı yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, Kıbrıs'taki Merit Otel'in konser listelerinden çıkarıldı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" ifadelerini kullanmasının ardından tepkiler sürüyor.

Son olarak Kuzey Kıbrıs'taki Merit Resort Otel Casino, Tilbe'yi konser listesinden çıkardı.

Otelden yapılan açıklamada "Tilbe hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır" denildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'ye Şok! Ünlü Otelden Veto Yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'ye Şok! Ünlü Otelden Veto Yedi - Son Dakika
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