Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi

Kül Masalı 6. bölümde neler olacak?

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Tufan, Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Jale'nin geçmişiyle ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser, Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir. Komiser yardımcısı Müge'nin şüphelileri arasında Erhan vardır. Erhan'ın aslında dürüst olmadığı ortaya çıkar. Davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı ortaya çıkarır ve ailenin üzerinde bomba etkisi yaratır.