Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrafon tutmam bile yasak

Türk müziğinin en güçlü ve etkili seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme'de verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Renkli kişiliğiyle her zaman dikkat çeken Tilbe, sahneye pembe mini bir elbiseyle çıkarak enerjisini dinleyicilere yansıttı. Konserde seslendirdiği parçalarla adeta kulakların pasını silen sanatçı, şarkı aralarında yaptığı samimi sohbetlerle de geceye damga vurdu.

Seyirciyle kurduğu içten diyaloglarda sağlık durumuyla ilgili ilk kez bir gerçeği paylaşan Tilbe, tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Uzun süredir tansiyonunun düzensiz olduğunu belirten Tilbe, bir gün evine gelen doktorun bu konuda teşhis koyduğunu söyledi.

"TANSİYON HASTALIĞI GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı, "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum."

Konser boyunca enerjisi ve içtenliğiyle alkış toplayan Tilbe, sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmanın kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti.