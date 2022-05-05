Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi - Son Dakika
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Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi

05.05.2022 08:52
Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" açıklamalarıyla gündem olmuştu. Bu seferde Deniz Akkaya sosyal medya hesabından köpeğe uygunsuz ve taciz içeren hareketler yapan çocukları paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanım biz de bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz. Geleceğin tecavüzcüleri yetişiyor!" notunu düştü.

Bir köpeğe uygunsuz hareketler yapan çocukları paylaşan Akkaya, "Şimdi bu çocukları zehirlesek, sıkıntı olur mu?" notunu düştü. Akkaya'nın bu paylaşımı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"BİZ DE BU ÇOCUKLARIN TOPLATILMASINI İSTİYORUZ"

Ünlü model ve sunucu sosyal medya hesabından bir köpeğe uygunsuz hareketler yapan çocukları paylaşarak, "Ee şimdi bu çocukları zehirlesek sıkıntı olur mu? Bir masum hayvanı taciz etmeye meyilli bu çocuklar kimindir? Nasıl yetiştirilmektedir? Sayın Cumhurbaşkanım biz de bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz. Geleceğin tecavüzcüleri yetişiyor!" dedi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Akkaya, "Bu çocukların aileleri bulunmalı ve devlet kurumları tarafından bu sapkın, taciz ve şiddet içeren tavırları nereden kopyaladıkları öğrenilmeli! Ben hayatımda böyle korkunç bir görüntü görmedim. Bu çocukların ruhlarını kimler kirletmiş!" yazdı.

YILDIZ TİLBE'NİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
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Hayvan Hakları, Yıldız Tilbe, Deniz Akkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi - Son Dakika


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