Yıldız Tilbe'den Filistin'deki aileler için anlamlı yardım

17.02.2026 10:39
Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze'deki çadır kentlerde kalan aileler için 12 bin kişilik iftarın masraflarını üstlendi. Sanatçının daha önce yaptığı 300 bin dolarlık bağış da bölgede çadır kent kurulmasına katkı sağlamıştı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’deki çadır kentlerde kalan aileler için 12 bin kişilik iftar organizasyonunun masraflarını üstlendi. Sanatçının daha önce yaptığı 300 bin dolarlık bağış sayesinde bölgede iki ayrı çadır kent kurulumu başladı.

Yardım, Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı. Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, alandaki molozların kısa sürede temizlendiğini ve çadır kent inşaatının hızla ilerlediğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek” ifadeleri paylaşıldı.

Sanatçı yaptığı desteklerle Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ülkelerdeki Müslümanlara da yardım ulaştırmayı hedeflediği öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    aferim sana deli kiz 14 0 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    helal olsun Yıldız Tilbe. Gülben Ergen Müslümanlarla alay edip dalga geçerken insanları aşağılarken Yıldız Tilbe karakterini verdiği içgüdüsel olarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor Bu da sanatçı. tebrik ve takdir ediyoruz. 2 0
  • erbilek06 erbilek06:
    Yıldız candır 13 0 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    suriyedeki senin gibi kürd olan lara yardim etmen gerek once 1 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    rabbim senden razi olsun güzel kalpli insan 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
