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Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı - Son Dakika

Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı

17.12.2021 07:29
Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of the Year 2021'de Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel, teşekkür konuşmasında eşi Can Bonomo'ya sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bonomo ise eşinin sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Kadını ödülü ise bu yıl oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel aldı.

"KAHRIMI ÇEKEN EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Teşekkür konuşmasında 2018 yılında evlendiği bir çocuğunun babası şarkıcı Can Bonomo hakkında konuşan Karayel, "Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" dedi.

EŞİNİN SÖZLERİ AĞLATTI

Eşinin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan başarılı şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı

Öykü Karayel, Can Bonomo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yılın Kadını ödülünü alan Öykü Karayel'in teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı - Son Dakika
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