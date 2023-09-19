Yıllar önce Gamze Özçelik'in özel görüntülerini çekmekle suçlanan Barış Kılıç, isyan etti: Yargı önünde hesap soracağım, iftira atıyorsunuz - Son Dakika

Yıllar önce Gamze Özçelik'in özel görüntülerini çekmekle suçlanan Barış Kılıç, isyan etti: Yargı önünde hesap soracağım, iftira atıyorsunuz

Yıllar önce Gamze Özçelik\'in özel görüntülerini çekmekle suçlanan Barış Kılıç, isyan etti: Yargı önünde hesap soracağım, iftira atıyorsunuz
Son Güncelleme: 19.09.2023 08:07

Oyuncu Barış Kılıç, 2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in cinsel istismar videosunu çekmekle suçlanınca sessiz kalmadı. Söz konusu olayla herhangi bir bağlantısının olmadığını belirten oyuncu, hakkında karalama kampanyası yapanlardan da şikayetçi olacağını söyledi.

2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç'ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin "Üçüncü kişi var mı?" soruna "Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim" demişti. Yıllar önce yaşanan konu yeniden gündeme gelince Barış Kılıç da bir açıklama yaparak olayla ilgisinin olmadığını ve şikayetçi olacağını belirtti.

"İĞRENÇ İFTİRALARDA BULUNAN HERKES YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol oynayan Barış Kılıç, performansından dolayı konuşulmaya başlayınca yıllar önce adının geçtiği tecavüz olayı yeniden gündeme getirildi. Kızılcık Şerbeti'nin izlenmemesi ve oyuncunun başarısının övülmemesi gerektiğini savunan tweet'ler atmaya başlayınca Barış Kılıç'tan cevap geldi. X hesabından açıklama yapan oyuncu, Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık… Arkadaşlar hakkımda yazılıp çizilenler tamamen koca bir yalandır. Lütfen itibar etmeyin. Çok aptalca ve çok üzücü gerçekten. Biraz edep. İlle de edep" dedi.

Gökhan Demirkol, Gamze Özçelik, Barış Kılıc, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar önce Gamze Özçelik'in özel görüntülerini çekmekle suçlanan Barış Kılıç, isyan etti: Yargı önünde hesap soracağım, iftira atıyorsunuz - Son Dakika


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