Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı - Son Dakika
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Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı

08.06.2022 10:12
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı

Eski model ve sunucu Şenol İpek, yıllar önce Çağla Şıkel'den aldığı "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajı hakkında yıllar sonra konuştu. İpek'in itirafları olay yarattı. İşte detaylar...

Çağla Şıkel ve Şenol İpek arasında yaşanan 'tost' mesajından sonra günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca "Tostumu yedim bekliyorum" lafı konuşulmuştu.

Oyuncu ve sunucu Şenol İpek, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren İpek, yıllar geçse de gündemden düşmeyen "tost" mesajı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEDELİNİ EN AĞIR ÖDEDİĞİM YİYECEK OLDU"

Gökay Kalaycıoğlu'nun karşısında tost yemesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü isim, "Yediğin tostlardan pişman mısın?" sorusu üzerine "Yok, bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu.

Kimsenin kabahatinin olmadığı bir konuydu fakat dönemin en popüler magazin malzemesiydik. Hayatımda hiç pişmanlığım ve keşkelerim olmadı. Bazı şeyler kaderdir ve önüne geçemezsin. Ben iyi şeyler yapmaya çalışırken zarar gördüm" dedi.

"10 DAKİKALIK İŞ İÇİN 10 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER"

Mesajın günlerce konuşulduğunu söyleyen Şenol İpek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu olayın ana haber 23 dakika, magazin 73 dakikada geçmişi var. İnsanlar bu olayı dizi film gibi haftalarca izledi. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. O dönemde aramızda bir şey yoktu. Biz bunu ifade edemedik.

Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı

O dönem koptuk ama yıllar sonra bir araya geldiğimiz oldu. O dönem prim yapmak için bizi yan yana getirmek istediler ama biz gelmedik. O günün parasıyla 10 dakikalık bir açılışta bulunmam için 10 bin dolar teklif ettiler. Ben eve kapandım hiç dışarı çıkmadım. Bu olay tanınırlık anlamında çok etkili oldu ama ben iş anlamında çok kayıplar yaşadım. 5 ay hiç dışarı çıkmadım. Bana zararı çok oldu. Evde olduğum süreçte madde bağımlılığım olmadı ama alkol alıyordum."

ŞENOL İPEK KİMDİR?

Şenol İpek 1975 İzmir doğumludur. Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır. Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.

2002 yılında manken Yüksel Ak ile evlendi.2003 yılında boşandı. Şenol İpek bir dönemde Şebnem Schaefer ile nişanlanıp ayrıldı. 2013 yılının temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık'ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı. Şenol İpek Boxun Yıldızları yarışmasının tanıtımına yaptığı gösterişli çıkışıyla izleyenlerin merak konusu olmuştur.

ŞENOL İPEK'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Emret Komutanım

Sevda Tepesi

Hanımeli Sokağı

Kanıt

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

Abbasın Melekleri

Tersine

Albatrosun Yolculuğu

Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı

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Çağla Şıkel'in attığı 'tost' mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı Çağla Şıkel'in attığı 'tost' mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı 08 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı 08 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Olay Yarattı - Son Dakika

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