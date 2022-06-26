Sosyal medyada paylaştığı bikinili karelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Defne Samyeli , bunlara bir yenisini daha ekledi. Samyeli fotoğrafına gelen yorumlara da ssessiz kalmadı.

Kaynak: Snob Magazin

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Yine Meydan Okudu! Yeni Bikinili Paylaşım Yaptı - Son Dakika

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