YUNİFESST'22'ye Ece Seçkin damgasını vurdu

Yalova Üniversitesi'nin Yalova Belediyesi ile birlikte düzenlediği YUNİFESST'22'de sahne alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, festivale damgasını vurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kentte coşkuyla kutlandı. Gençlik Haftası nedeniyle ortak bir çalışmaya imza atan Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi ünlü sanatçıları öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturdu. 16 Mayıs'ta başlayan ve 5 gün sürecek festivalin bayram kutlamasında ilk olarak sahnede Samida yerini aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ardından Ece Seçkin sahneye çıkarak organizasyona damgasını vurdu. Ünlü pop müziği sanatçısı şarkılarını bu kez Yalovalılar için söyledi. Canlı performansıyla hayranlarından tam not alan Ece Seçkin'e şarkılarını söylerken binlerce kişi eşlik etti. 1 saati aşan konserde doyasıya eğlenene Yalovalılar unutamayacakları bir gece yaşadı.

Festivale renk katan Ece Seçkin'e Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Programı Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Bahaddin Erbay, Rektör Yardımcısı Vefik Arıca, Belediye Kültür İşleri Müdürü Candan Yılmaz da takip etti.

Etkinlik havai fişek gösterisiyle sona erdi. - YALOVA