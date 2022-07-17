Yusuf Güney Kayserililerle buluştu - Son Dakika
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Yusuf Güney Kayserililerle buluştu

17.07.2022 14:18
Yusuf Güney Kayserililerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Yusuf Güney, gurbetçilere ve Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Yusuf Güney, gurbetçilere ve Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Güney, "Benim değerli kardeşlerim, kurban olurum size, çok teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliği çerçevesinde düzenlenen konserler tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik çerçevesinde ilk olarak Holanda'da yaşayan gurbetçi sanatçı Ersoy Demir sahneye çıkarak, seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Daha sonra sahneye Kayserili sanatçı Tuğba Çimencan çıktı. Çimencan, bağlaması ile birlikte seslendirdiği türkülerle Kayserililere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Sanatçı Çimencan, gurbetçilerin ve Kayserililerin de eşlik ettikleri parçalarla, sevenlerine türkü dolu bir akşam yaşattı. KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç adına sanatçı Tuğba Çimencan'a çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Daha sonra ünlü sanatçı Yusuf Güney sahne aldı. Sergilediği sahne performansıyla Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Yusuf Güney, "15 yıldır Kayseri'ye gelirim, bu sevgi seli hiç azalmıyor. Benim değerli kardeşlerim, kurban olurum size, çok teşekkür ederim" dedi. Dans eşliğinde söyledikleri şarkılara eşlik eden hayranlarının arasına inmeyi de ihmal etmeyen Yusuf Güney, Kayserililerle bol bol öz çekim yaptı. Konser alanını dolduran müzikseverler cep telefonları ışıkları ile görsel şölen oluşturarak, sevilen parçalara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de sevilen şarkıları seslendiren Yusuf Güney'e çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Özgöncü, "Kıymetli hemşehrilerimiz programımıza ve konserimize hoş geldiniz. Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyin sizlere ve Yusuf beye selamlarını getirdim. Bu güzel yaz aylarında konserlerimiz devam edecek. Yusuf beye ve sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sanatçı Yusuf Güney de, Kayseri'de bu organizasyonu hazırlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 13 Temmuz'da başlayan Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması çerçevesinde konserler devam edecek. 17 Temmuz Pazar saat 19.00'da radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan, Haber Spikeri Mehmet Aydın ve saat 20.30'da ünlü sanatçı Murat Kekilli, 18 Temmuz Pazartesi saat 19.00'da sanatçı Ayşen Kaya ve saat 20.30'da ünlü sanatçı Baha Kayserililer ile buluşacak. - KAYSERİ

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Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor Gurbetçiler kültür turları ile Kayseri'yi keşfediyor
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Güney, Kayseri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yusuf Güney Kayserililerle buluştu - Son Dakika

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