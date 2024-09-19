Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti - Son Dakika
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Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bakü'deki konserinde sahneye çıkıp kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneden aşağı indirdi.

19.09.2024 16:36
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Son dönemde daha çok astral seyahatleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bakü konserinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan kadın hayranını reddetti.

Kendisine doğru gelen kadın hayranını el hareketiyle durduran ünlü şarkıcı, "Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekileceğiz, her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım" diyerek fotoğraf çekilme talebini geri çevirdi.

Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti

Yusuf Güney, Magazin, Yaşam, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • deyvani10 :
    hangi ünlü dediniz 92 18 Yanıtla
  • Doğan Avcı:
    Bu ünlü mü? Kendini bilmezin biri bence 75 23 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    haber mi bu 71 5 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    Bu kim ? 51 10 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Gündemde kalmaya çalışan, sanatçı !!! eskisi biri. 33 9 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz:
    Vallahi yeni duydum kadın ondan daha ünlü gibi 23 9 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    İyi yapmış aferin Yusuf Güney. Ders olsun böylelerine 14 17 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Yusuf güney kim ki.. Tanıyan var mı. 17 10 Yanıtla
  • Kemsl:
    ülkemizde para kazanmak ve köşeyi dönmek o kadar kolay ki vede insanlar buna konsantre oldukları için hemen simariyorlar 24 3 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Öt lalesii 14 7 Yanıtla
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