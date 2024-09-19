Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti

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Son dönemde daha çok astral seyahatleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bakü konserinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan kadın hayranını reddetti.

Kendisine doğru gelen kadın hayranını el hareketiyle durduran ünlü şarkıcı, "Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekileceğiz, her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım" diyerek fotoğraf çekilme talebini geri çevirdi.