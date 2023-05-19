Yüz Yıllık Mucize dizisi Adnan Ziyagil detayına yer verince izleyiciler tarafından yorum bombardımanına uğradı - Son Dakika
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Yüz Yıllık Mucize dizisi Adnan Ziyagil detayına yer verince izleyiciler tarafından yorum bombardımanına uğradı

19.05.2023 09:18

Başrollerinde Zerrin Tekindor'un yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Aşk-ı Memnu dizisine gönderme yapıldı. Diziden birinden borç aldığını söyleyen Tekindor'un oynadığı Süreyya, "Adnan Ziyagil'den borç aldım" diyerek eski partnerine atıfta bulundu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Hümeyra, Zerrin Tekindor, Ecem Çalhan, Yalçın Hafızoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi dün akşam 9. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Türk dizi tarihinin efsanesi arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapıldı.

"MATMAZEL, ADNAN BEY'İ UNUTAMAMIŞ"

Dizinin yeni bölümünde Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Süreyya, Cem'in babası Adnan Bey'den borç aldığını söyledi. Bunun üzerine yeğenlerinin 'Hangi Adnan Bey?' sorusuna cevaben 'Adnan Ziyagil' dedi. Sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sahne için "Matmazel, Adnan Bey'i unutamamış" ve "Ah Matmazel, Aşk-ı Memnu evreni sonsuzdur" yorumları yapıldı.

HAZİRAN'DA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarısıyla dizi tarihine geçen Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı dizinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Perşembe günü 9. bölümü yayınlanan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı
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Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Aşk-ı Memnu sürprizi! İzleyicilerden yorum yağdı

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Son Dakika Magazin Yüz Yıllık Mucize dizisi Adnan Ziyagil detayına yer verince izleyiciler tarafından yorum bombardımanına uğradı - Son Dakika


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