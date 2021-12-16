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Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin - Son Dakika

Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin

16.12.2021 15:10
Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin

Z kuşağının yeni temsilcisi olan, kendine has yorumuyla öne çıkan 18 yaşındaki genç şarkıcı Alara'nın, Doğu Özer'le birlikte seslendirdiği ilk çıkış şarkısı' Yorgun Gemi' müzikseverlerle buluştu. İşte detaylar...

Kendine has yorumuyla dikkat çeken Alara Temoçin, 'Yorgun Gemi' isimli ilk düet şarkısını müzikseverlerle paylaştı. Sesi, yorumu ve tarzıyla dikkat çeken Alara, "Şu anda aşırı heyecanlıyım çünkü hayallerim için girdiğim bu yolda ilk adımımı attım ve benim için çok heyecanlı. Yeniden doğduğum bir yol" dedi.

Tüm dijital platformlarda yerini alan 'Yorgun Gemi'nin sözü Ferhat Yaşrin, müziği Esad Fidan ile Mertkan Erkan imzası taşıyor. Alternatif Pop tarzındaki şarkının video klibi ise Aygün Bal yönetiminde çekildi. Önümüzdeki günlerde akustik çalışmalara hazırlanan Alara, kendi tarzında yorumladığı anonimleşmiş ve gelenekselleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini yayınlamaya hazırlanıyor.

Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin
Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin

Gemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Z kuşağının genç temsilcisi Alara Temoçin - Son Dakika
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