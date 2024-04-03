9 Mart'ta 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden oyuncu Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz hayata veda etti.
Acı haberi komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:
"Sevgili Zafer Algöz'ün 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum.
Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin."
ZAFER ALGÖZ: 65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU
Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştu.
Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun.
Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti - Son Dakika
1 Nisan'da yaptığı açıklamada "Seçimi kaybettim ve evleniyorum" diyerek herkesi şaşkına çeviren ibrahim Tatlıses, şaka yaptığını evlenmek yerine ev aldığını söyledi.
Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu veda mesajları yayınladı. Akın mesajında "Son çınarı, oğlumun babasını kaybettik" derken Bubikoğlu da "Kıymetli eşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
24 gün önce annesi Güner Algöz'ü kaybetmenin acısıyla yıkılan usta oyuncu Zafer Algöz, bu sefer de babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Ailesini kaybetmenin acısıyla yıkılan Algöz, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" dedi.
Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
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