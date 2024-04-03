Zafer Algöz\'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti

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9 Mart'ta 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden oyuncu Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz hayata veda etti.

Acı haberi komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sevgili Zafer Algöz'ün 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum.

Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

ZAFER ALGÖZ: 65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU

Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştu.

Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun.

Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.