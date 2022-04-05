Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi - Son Dakika
Üye Girişi

Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi

05.04.2022 00:16
Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi

Gelinlik modasının en beğenilen modacılarından Pınar Bent, yeni koleksiyonunu Adile Sultan Sarayı'nda yapılan defileyle beğeniye sundu.

Defilenin baş mankenliğini kırmızı gelinliğiyle Gizem Özdilli, defilenin sürprizi kraliçeleri andıran gelinliğiyle Zahide Yetiş oldu.

Zahide Yetiş, modacının en özel tasarımlardan birini giydi. Pınar Bent yaptığı açıklamada bu koleksiyonunu tasarlarken büyük beden gelinlerin de hayallerini gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi.

"KIRMIZI GELİNLİĞE AŞIK OLDUM"

Defilenin en dikkat çekici parçalarından biri olan kırmızı gelinliği giyen Gizem Özdilli, "Defileden iki saat önce giydim ve elbiseye aşık oldum. Düğünüm olursa bunu giymeyi isterim" dedi.

Pınar Bent defilesini yakında dünyaevine girecek Şenol İpek de izledi. Şenol İpek'in nikah şahitliğini yapmaya hazırlanan eski gol kralı Tanju Çolak gelinlik bakmaya geldiklerini dile getirdi.

ECE GÜRSEL: İSTESEM 20 KERE EVLENİRDİM

Pınar Bent defilesini izlemeye gelen ünlü isimlerden Ece Gürsel sayısız gelinlik giydiğini ama gerçekte bu mutluluğunu yaşamadığını söylerken, "Ucundan kıyısından döndüğüm çok oldu. İstesem mutlaka evlenirdim. Kafama koyduğum bir şeyi mutlaka yaparım. Demek ki evliliği hiç istememişim" dedi.

Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi
Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi
Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi
Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi
Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi

YORUMLAR
500

Gizem Özdilli, Zahide Yetiş, Ece Gürsel, Şenol İpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi - Son Dakika


Son Dakika
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:22:35. #1.11#
SON DAKİKA: Zahide Yetiş Büyük Bedenler İçin Giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement