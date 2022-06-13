Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti - Son Dakika
Üye Girişi

Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti

13.06.2022 21:20
Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti

Almanya'da katıldığı ses programında Tan'ın 'Yalan' şarkısına kattığı yorumla binlerce hayran kitlesine ulaşan Zeynep Avcı, önceki gün Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı," İlk Kıbrıs konserim, çok heyecanlıyım. Kıbrıs'ı çok istemiştik, o yüzden bu gece bizim için özel bir gece" dedi.

Yarışma sonrası single çıkardığını söyleyen Avcı," Söz ve müzik Sıla imzalı şarkımız çıktı. Çok yakın zamanda insanların dört gözle beklediği süprizimiz daha var. Onunla huzurlarınızda olacağım. İnsanların oh be dedirteceğimiz sürpriz geliyor. Biraz daha beklesinler çok az bir zaman kaldı" diye iddialı konuştu.

Sıla hanımla çalışmak çok güzeldi diyen Avcı," İnsanların onu tanıdığı gibi çok doğal ve çok samimi ve çok gerçek. Benim için çok büyük bir şanstı tabi ki" dedi.

"Yalan" şarkısına kattığınız yorum çok sevildi, Tan beyle hiç konuşma şansınız oldu mu? Sorusuna," Yok aramadı ama kendisi, bana çok samimi ve güzel bir mesaj geldi, kendisinden tebrik mesajı" dedi. Bu kadar etki yaratacağını sanmıyordum diyen Avcı," Biraz kıpırdama olur diye düşünmüştüm ama bu kadar beklemiyordum" dedi. Şarkı sonrası tanınırlığının çok arttığını söyleyen Avcı," Şarkı öncesi Berlin'de sahne alıyordum, artık Türkiye'ye adımlarımızı atmaya başladık. Onun akabinde doğru işler yapmakta önemli, bir şarkı ile çıkıp tekrar geriye dönmekte vardı. Onun için çok kaliteli isimlerle çalışmayı tercih ediyoruz, yavaş ve emin adımlarla" şeklinde konuştu.

Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti
Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti
Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti
Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu: Müzakere eşitler arasında olur, yoksa herhangi bir anlamı da olmaz Çavuşoğlu: Müzakere eşitler arasında olur, yoksa herhangi bir anlamı da olmaz KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu KTÜ'de kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kıbrıs gazisi sağlığına kavuştu
Kaynak: Snob Magazin

Kıbrıs, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep Avcı Kıbrıs'ta Esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement