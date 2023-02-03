Zeynep Bastık
, Tolga Akış
'la 2021 yılında dünyaevine girmişti. İkili, geçtiğimiz sene yaz aylarında boşanmıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık, gönlünü Farah Zeynep Abdullah
'ın eski sevgilisi DJ Artz ile anılan Efe Çelik'e kaptırdı.
Gece yarısı arkadaşlarıyla mekandan çıkan aşıklar, soruları cevaplamadı.
Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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