Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

03.02.2023 23:23
Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçtiğimiz sene yaz aylarında boşanmıştı. Adı birçok kişiyle anılan ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle görüntülendi. İşte haberin detayları...

Zeynep Bastık, Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmişti. İkili, geçtiğimiz sene yaz aylarında boşanmıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık, gönlünü Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Artz ile anılan Efe Çelik'e kaptırdı.

Gece yarısı arkadaşlarıyla mekandan çıkan aşıklar, soruları cevaplamadı.

Kaynak: Snob Magazin
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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

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