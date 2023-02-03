Kaynak: Snob Magazin

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Zeynep Bastık Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.