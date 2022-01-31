Zeynep Bastık-Tolga Akış Çiftini Yıkan Ölüm Haberi

Geçen yıl temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, hayatını kaybetti.

Acı haberi Instagram'dan duyuran Tolga Akış, babasının fotoğrafını paylaştı.

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİN"

Akış, gönderisinde "Bu dünya seni tanıdığı için çok şanslı canım babam. Kocaman kalbine sığdırdığın onca arkadaş, dost, çocuk ve sahipsiz hayvan seni binlerce evde anmaya, hikayelerini anlatmaya, yaşatmaya devam edecek. Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Zeynep Bastık ise yaptığı paylaşım, "Tekin babam... Güzel kalbin, çocuksu ruhum ve içindeki ruhun ve içindeki sonsuz sevgi ile bana çok şey öğrettin. Seni tanıyabildiğim için ailene girebildiğim ve seni bu kadar çok sevebildiğim için ne şanslıyım... Her zaman yanımda ve kalbimde olacaksın" notunu düştü.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı