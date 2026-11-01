Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkay Tütüncü’yle evliliği hakkında konuşan Zeynep Bastık, kıskançlık sorusuna “Birbirimizi kıskanacağımız şeyler yaşamıyoruz” yanıtını verdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü’yle evliliğine ilişkin soruları yanıtladı. Kıskançlık yaşayıp yaşamadıkları sorulan Bastık, bu konuda birbirlerini rahatsız eden durumlarla karşılaşmadıklarını söyledi.

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Zorlu PSM’de sahne alan Bastık, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eylül ayında Serkay Tütüncü’yle evlenen şarkıcı, düğünün ardından ikisinin de yoğun çalışma temposuna döndüğünü anlattı. Boş zamanlarında birlikte vakit geçirdiklerini belirten Bastık, eşinin müzik çalışmalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

“BİRBİRİMİZİ KISKANACAĞIMIZ ŞEYLER YAŞAMIYORUZ”

Bastık’a, evliliklerinde kıskançlık olup olmadığı soruldu. Şarkıcı, “Hiç olmuyor vallahi, yalan yok. Birbirimizi kıskanacağımız şeyler yaşamıyoruz. Öyle insanlar değiliz” yanıtını verdi.

Bastık, eşi Serkay Tütüncü’ye müzik çalışmalarını dinlettiğini ve kayıtlarını onunla paylaştığını da ifade etti.

Serkay TütüncüZeynep BastıkEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim 20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim?
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
14:07
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
12:01
Bakan Göktaş duyurdu 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 15:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android