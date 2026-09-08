2026 KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona eriyor, ücret 800 TL
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları için normal süre bugün saat 23.59'da sona eriyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor; sınav ücreti 800 TL olup ödemeler anlaşmalı bankalardan veya kartla gerçekleştirilecek. Geç başvurular 15-16 Eylül'de alınacak, sınav 25 Ekim'de yapılacak.
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları için normal süre bugün saat 23.59'da sona eriyor. 27 Ağustos'ta başlayan başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden tamamlanabiliyor. Sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi; ödemeler anlaşmalı bankalar veya kartlı ödeme sistemiyle yapılacak.
Normal süreyi kaçıranlar için geç başvurular 15-16 Eylül'de alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak ve sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak. Sınava giriş belgelerinde bina ve salon bilgileri yer alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyenler için DHBT sınavı 1 Kasım'da yapılacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim düzeyindeki adayların DHBT'ye katılabilmeleri için 25 Ekim'deki KPSS'ye başvurmuş ve sınava girmiş olmaları gerekiyor.
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