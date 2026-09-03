2026 PMYO mülakat tarihleri açıklandı, adaylar sınav yerini e-Devlet'ten öğrenebilecek - Son Dakika
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2026 PMYO mülakat tarihleri açıklandı, adaylar sınav yerini e-Devlet'ten öğrenebilecek

2026 PMYO mülakat tarihleri açıklandı, adaylar sınav yerini e-Devlet\'ten öğrenebilecek
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Polis Akademisi, 2026 Yılı 25. Dönem PMYO mülakatlarının yer ve tarihlerini duyurdu. Adaylar, sınav bilgilerine pa.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek. Sınav giriş belgesi postayla gönderilmeyecek; duyuru tebliğ niteliği taşıyor. Mülakatta cep telefonu, çanta gibi eşyalara izin verilmeyecek.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında mülakat aşamasına hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. pa.edu.tr adresindeki açıklamaya göre adaylar, sınav bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle erişebilecek.

Mülakatlar adaylar için ilan edilen tarihte ve sınav merkezinde yapılacak. Sınav giriş belgesi posta veya başka iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan duyuru, adaylara tebliğ niteliği taşıyacak. Bu nedenle adayların sınav tarihini ve yerini öğrenmek için Polis Akademisi'nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

Polis Akademisi'nin açıklamasında, sınav merkezlerine cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı, çanta, kesici ve delici alet, yanıcı ve parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş gibi eşyalarla girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Sınav merkezlerinde emanet eşya kabul edilmeyecek.

Adaylar, sınav giriş belgelerini Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki duyuru sayfasından T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecek. Mülakat sınavına katılacak tüm adayların belirtilen kurallara uyması ve sınav tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Polis Akademisi, Cep Telefonu, E-Devlet, Güvenlik, Memur, PMYO, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 PMYO mülakat tarihleri açıklandı, adaylar sınav yerini e-Devlet'ten öğrenebilecek - Son Dakika

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