Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM'de

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM\'de
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını ve maaşlarını iyileştiren bir teklifi TBMM'ye sundu. Teklifle, şehitlerin anne ve babalarına asgari gelir garantisi getirilirken, terörle mücadelede görev alan personele gazilik unvanı verilecek ve bakıma muhtaç gaziler için evde bakım desteği artırılacak. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlar ile gazi aylıklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor.

AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin şartlarını iyileştiren bir düzenlemeyi TBMM'ye sundu. Teklifle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, milletvekilleri Hulusi Akar ve Mehmet Ali Çelebi ile MHP milletvekili Erkan Akçay TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Yeni düzenlemeye göre şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıkta toplam asgari gelir garantisi sağlanacak. Terörle mücadelede görev alıp malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek, aylık bağlanacak ve sosyal hakları güçlendirilecek. Bakıma muhtaç gaziler için evde bakım desteği artırılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve malul sayılmayan kamu görevlileri ile sivillere de aylık bağlanacak.

Gazi olan er, erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları yükseltilecek. Vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılacak. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelin gösterge aylıkları artırılacak; bu kişilere gazilik unvanı verilecek ve sosyal hakları iyileştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

15 Temmuz, AK Parti, Güvenlik, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM'de - Son Dakika

Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.