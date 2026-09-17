Atanamayan öğretmen sayısı 1 milyona yaklaşıyor, MEB\'den atama bekleniyor

Atanamayan öğretmen sayısı 1 milyona yaklaşıyor, MEB'den atama bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de atama bekleyen öğretmen adayı sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. MEB'in son 10 yılda 350 bin öğretmen atadığı, buna karşın her yıl 40 ile 100 bin arasında öğretmen adayının mezun olduğu ifade ediliyor.
Ülkemizde atama bekleyen ve atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Türkçe, biyoloji, coğrafya, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, psikoloji ve fen bilimleri gibi farklı alanlardan mezun öğretmen adayları, MEB'den atama bekliyor.
Her yıl eğitim fakülteleri ve ilgili bölümlerden 40 bin ile 100 bin arasında öğretmen adayı mezun olurken, MEB'in son 10 yılda ancak 350 bin öğretmen ataması yaptığı ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sizin düşünceleriniz neler ?