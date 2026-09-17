Atanamayan öğretmen sayısı 1 milyona yaklaşıyor, MEB\'den atama bekleniyor

Ülkemizde atama bekleyen ve atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Türkçe, biyoloji, coğrafya, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, psikoloji ve fen bilimleri gibi farklı alanlardan mezun öğretmen adayları, MEB'den atama bekliyor.

Her yıl eğitim fakülteleri ve ilgili bölümlerden 40 bin ile 100 bin arasında öğretmen adayı mezun olurken, MEB'in son 10 yılda ancak 350 bin öğretmen ataması yaptığı ifade ediliyor.