Hanak Belediyesi en az 55 KPSS puanıyla memur alımı yapacağını açıkladı

Memur alımı ilanları, kamu kurumlarında çalışmayı hedefleyen binlerce insanın gündeminde yer alıyor. Belediyeler, hastaneler, üniversiteler ve bazı kurumlar, KPSS puanı ve çeşitli şartlara bağlı olarak yapacakları memur alım ilanlarını zaman zaman duyuruyor.

Bu kapsamda Hanak Belediye Başkanlığı, en az 55 KPSS puanı ile memur alımı yapılacağını açıkladı. İlanla ilgili detayların haberimizde yer aldığı belirtildi.