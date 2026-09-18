İletişim Başkanlığı 15 İletişim Uzman Yardımcısı alacak

İletişim Başkanlığı 15 İletişim Uzman Yardımcısı alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 İletişim Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. İlan 18 Eylül 2026'da resmi internet sitesinde yayımlandı; giriş sınavını kazananlar 8 ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 İletişim Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.
İlan, 18 Eylül 2026 tarihinde Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Giriş sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8 ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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