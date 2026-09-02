Kademeli emeklilik yasalaşmadı, 1999 sonrası sigortalılar mevcut kurallara göre emekli olacak - Son Dakika
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Kademeli emeklilik yasalaşmadı, 1999 sonrası sigortalılar mevcut kurallara göre emekli olacak

Kademeli emeklilik yasalaşmadı, 1999 sonrası sigortalılar mevcut kurallara göre emekli olacak
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2 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan bir kanun bulunmuyor; TBMM'deki teklifler henüz yasalaşmadı. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar, mevcut mevzuattaki yaş ve prim şartlarına göre emekliliklerini hesaplamalı ve sosyal medyadaki 'yasa çıktı' paylaşımlarına itibar etmemeli.

Türkiye'de erken emeklilik ve kademeli emeklilik beklentisi 2026'da da gündemde. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kaldıkları için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını izliyor. Ancak 2 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan bir kanun bulunmuyor.

TBMM'de işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik amacıyla sunulan kanun teklifleri var. Fakat bu teklifler henüz yasalaşmadı. Bu nedenle "kademeli emeklilik çıktı" veya "kesin yaş tablosu belli oldu" biçimindeki sosyal medya paylaşımları resmi düzenleme olarak kabul edilmemeli.

2000-2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar tartışmanın merkezinde yer alıyor. Mevcut kurallara göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında 4/A kapsamında sigortalı olanların emeklilik şartları; sigorta başlangıcı, prim günü ve çalışma süresine göre farklılaşıyor. Kamuoyunda konuşulan yeni kademeli emeklilik tabloları ise kanunlaşmış değil.

Yeni yasa çıkmamasına rağmen mevcut düzenlemelerde bazı erken emeklilik imkanları bulunuyor. Malulen emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki yıpratıcı işler, kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ve bazı özel meslek gruplarına yönelik hükümler bunlar arasında. Ancak her birinin koşulları farklı olduğundan tek bir yaş veya prim şartıyla erken emeklilik açıklanamaz.

SGK verilerine göre 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez 4/A'ya tabi olanlar için 7200 prim gününe göre yaş şartı kademeli olarak artıyor. 1 Mayıs 2008-31 Aralık 2035 arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Sonraki yıllarda bu yaş kademeli yükseliyor ve 2048'den itibaren 65 yaşı buluyor. Bu durum mevcut yasal sistemdir; tartışılan yeni kademeli emeklilik düzenlemesiyle karıştırılmamalıdır.

Emeklilik hesabında yalnızca yaşa bakmak yeterli değil. İlk sigorta giriş tarihi, 4/A-4/B-4/C statüsü, prim günü ve sigortalılık süresi gibi unsurlar birlikte değerlendirilmelidir. Kademeli emeklilik 2 Eylül 2026 itibarıyla yasalaşmadığı için 1999 sonrası sigortalılar mevcut mevzuat hükümlerini esas almalıdır. Çıkacak yeni bir düzenleme varsa kapsam, yaş ve prim şartları Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

Sigorta, Ekonomi, Eylül, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Kademeli emeklilik yasalaşmadı, 1999 sonrası sigortalılar mevcut kurallara göre emekli olacak - Son Dakika

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