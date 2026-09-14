KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak - Son Dakika
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KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak

KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026\'da erişime açılacak
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ÖSYM tarafından yapılan KPSS Lisans oturumları sona erdi. 2026 sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026'da adayların erişimine sunulacak.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Lisans oturumları tamamlandı. Binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026'da erişime açılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak - Son Dakika
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