KPSS Lisans oturumları tamamlandı, sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak
ÖSYM tarafından yapılan KPSS Lisans oturumları sona erdi. 2026 sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026'da adayların erişimine sunulacak.
ÖSYM tarafından yapılan KPSS Lisans oturumları tamamlandı. Binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026'da erişime açılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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