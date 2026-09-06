KPSS Lisans yarın, Adaylar en geç 10.00'da sınavda olmalı - Son Dakika
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KPSS Lisans yarın, Adaylar en geç 10.00'da sınavda olmalı

KPSS Lisans yarın, Adaylar en geç 10.00\'da sınavda olmalı
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2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek ve sonuçlar ekim ayında açıklanacak. Adayların en geç saat 10.00'da sınav binasında bulunması gerekiyor.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın katılacağı 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda adayların, giriş belgelerinde yazan bina ve salonda hazır bulunması gerekiyor. Trafik yoğunluğu ve güvenlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmesi önem taşıyor.

Sınava son giriş saati 10.00 olarak duyuruldu. Sınavın 10.15'te başlayacak olması, adayların bu saatten önce içeri girebileceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden adayların en geç 10.00'da sınav binasında bulunması gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme bile sınava alınmamaya yol açabilir.

Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınacak. Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru yer alacak. Sonuçların ekim ayında açıklanması bekleniyor. Adayların giriş belgesini önceden kontrol etmesi, geçerli kimlik belgesini yanına alması, sınav merkezinin yerini bir gün önceden öğrenmesi ve ÖSYM'nin yasaklı eşya kurallarını incelemesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans yarın, Adaylar en geç 10.00'da sınavda olmalı - Son Dakika

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