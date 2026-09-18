Mucur Belediyesi ilk kez memur alacak, 1 kişilik kadro için ilan yayımlandı

Mucur Belediyesi ilk kez memur alacak, 1 kişilik kadro için ilan yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir Mucur Belediyesi, ilk defa atanmak üzere 1 kişilik genel memur kadrosu için alım ilanı yayımladı. İstatistik, İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya İşletme mezunlarının başvurabileceği ilana e-Devlet ya da ilgili kurum üzerinden başvurulacak.
Kırşehir Mucur Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. İlanda, 1 kişilik genel memur kadrosu için İstatistik, İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya İşletme programlarından mezun adayların başvurabileceği belirtildi.
Başvurular, ilanın resmi kaynağındaki yönergeye göre e-Devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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