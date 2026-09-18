Mucur Belediyesi ilk kez memur alacak, 1 kişilik kadro için ilan yayımlandı

Kırşehir Mucur Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. İlanda, 1 kişilik genel memur kadrosu için İstatistik, İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya İşletme programlarından mezun adayların başvurabileceği belirtildi.

Başvurular, ilanın resmi kaynağındaki yönergeye göre e-Devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılacak.