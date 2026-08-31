Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Süreci Başladı
Norm kadro fazlası öğretmenlerin tayin süreci başladı; başvuru ve tercih tarihleri merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin yer değiştirme ve tayin süreci başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kadro durumunu netleştirmek isteyen kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, 2026 norm fazlası atama başvurularının ne zaman başlayacağını, il içi ve il dışı tercih takvimini ve sonuçların ilan tarihini merak ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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