Ombudsmanlık: 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personele kademe ilerlemesi yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ombudsmanlık: 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personele kademe ilerlemesi yok

Ombudsmanlık: 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personele kademe ilerlemesi yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4924 sayılı Kanun'la istihdam edilen sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanun'un 64. maddesindeki kademe ilerlemesinden yararlanamayacağına karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanların 657 sayılı Kanun'un 64. maddesindeki kademe ilerlemesinden yararlanamayacağına karar verdi. Şanlıurfa Hastanesinde çalışan sözleşmeli uzman tabibin başvurusu reddedildi.

Başvurucu, 4924 sayılı Kanun kapsamındaki hizmet sürelerinin sekiz yıllık süre hesabına dahil edilerek kademe ilerlemesi yapılmasını talep etmiş; Sağlık Bakanlığı ise talebin ilgili düzenlemeler gereği mümkün olmadığını belirtmişti.

Kararda, 657 sayılı Kanun'un 64. maddesinin son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi öngördüğü ancak bu sistemin 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için geçerli olmadığı ifade edildi. Ayrıca, 4924 sayılı Kanun'daki atıf hükmünün bu müesseseyi sözleşmeli personele otomatik uygulanır kılmadığı ve sözleşmeli statüde geçen sürelerin ancak memur kadrosuna geçildikten sonra kazanılmış hak aylık derece ve kademelerin tespitinde değerlendirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Ombudsmanlık: 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personele kademe ilerlemesi yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 01:25:55. #7.13#
SON DAKİKA: Ombudsmanlık: 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli personele kademe ilerlemesi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement