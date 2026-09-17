ÖSYM, Harran Üniversitesi\'ndeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit etti

ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılan 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemesini tamamladı.

İncelemede, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit edildi.

Bu salonlarda sınava giren 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verildi. ÖSYM, kararın adalet ve fırsat eşitliğini korumak amacıyla alındığını açıkladı.