Sağlık Bakanlığı 130. dönem zorunlu hizmet kurası için çekilişe başladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 130. dönem zorunlu hizmet kurası için çekilişe başladı

Sağlık Bakanlığı 130. dönem zorunlu hizmet kurası için çekilişe başladı
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Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için çekiliş sürecini başlattı. Tıp fakültesi mezunu ve uzman hekimlerin görev yerleri çekilişle belirlenecek; sonuçlar bakanlığın resmi kanallarından açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için çekiliş sürecini başlattı. Kurada tıp fakültesi mezunu tabipler ile uzman tabiplerin görev yerleri belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, atanacak iller ve kurumlar çekilişle belirlenecek. Çekiliş kapsamında tıp fakültesi mezunları ile uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler yer alıyor. Adaylar sonuçları bakanlığın resmi kanallarından izleyebilecek.

Devlet hizmeti yükümlülüğü, hekimlerin kamu sağlık kurumlarındaki zorunlu hizmetini kapsıyor. Atamalarda ihtiyaç duyulan bölgeler dikkate alınıyor. Çekilişin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Sağlık Bakanlığı 130. dönem zorunlu hizmet kurası için çekilişe başladı - Son Dakika

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