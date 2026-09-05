Sağlık çalışanlarına çocuklarının uyum eğitimi için 3 saat idari izin

Sağlık Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velisi olan kamu personeline idari izin verilmesini öngören yazıyı 81 il valiliğine iletti. Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2026 tarihli yazısında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 27 Ağustos 2026 tarihli yazısına atıf yapıldı.

Yazıya göre, 7-11 Eylül 2026 haftasında uyum eğitimi veya aile katılım etkinliğine katılmak şartıyla velilerden birine talebi halinde idari izin verilebilecek. İzin, çocuğun kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak ve günde toplam üç saati aşmayacak şekilde kullanılabilecek. Kamu hizmetlerinin aksatılmaması kaydıyla gerekli tedbirlerin alınması ve idari iznin birim amirlerince verilmesi öngörülüyor.

Uygulamadan doktor, hemşire, teknisyen ve idari personel dahil tüm sağlık çalışanlarının yararlanabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yazısı, Bakan a. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk imzasıyla il sağlık müdürlüklerine ve merkez teşkilat ile bağlı kuruluşlara gönderildi. Uygulama, ailelerin çocukların okula uyum sürecine daha etkin katılımını ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.