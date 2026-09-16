Şimşek, 2027\'de memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon kadar artırılacağını açıkladı

Şimşek, 2027'de memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon kadar artırılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışların en az enflasyon düzeyinde olacağını belirtti. Milyonlarca memur ve emekli, maaş artışlarında enflasyon verilerinin belirleyici olacağı 2027 yılındaki zam oranını bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışlarla ilgili açıklama yaptı.
Şimşek, maaşların en az enflasyon düzeyinde artırılacağını belirtti.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2027 yılındaki zam oranını bekliyor. Maaş artışlarında enflasyon verileri belirleyici olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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