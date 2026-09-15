Türkiye Kamu-Sen, Bakan Işıkhan ile kamu görevlilerinin sorunlarını görüştü
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede kamu görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi ve çalışma hayatındaki sorunlar ele alındı.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.
Görüşmede kamu görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi ve çalışma hayatındaki sorunlar ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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