Velilerle Uyum Haftası Başlıyor - Son Dakika
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Velilerle Uyum Haftası Başlıyor

Velilerle Uyum Haftası Başlıyor
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Yeni eğitim yılı öncesi uyum haftasına veliler de dahil edilerek aile desteği artırılıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Bu yıl uyum haftasına veliler de dahil edilecek. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında yürütülecek programla çocukların okula uyum sürecinin aileleriyle birlikte ele alınması hedefleniyor.

Program kapsamında 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak uyum haftasına öğrenci velilerinin etkin katılımı sağlanacak. Uygulamayla okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin yeni okul ortamına geçişinde aile desteğinin artırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla kamuda çalışan velilere yönelik düzenleme yapıldı. Kamu çalışanı anne veya babadan biri talep etmesi halinde, öğrencinin okuldaki ders saatleri dikkate alınarak 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak. Böylece velilerin de yeni eğitim dönemine hazırlanması ve çocukların uyum sürecine doğrudan destek vermesi sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Velilerle Uyum Haftası Başlıyor - Son Dakika

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